Защитник «Химок» считает, что были реальные шансы отобрать очки у «Динамо»

Защитник «Химок» Александр Филин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Динамо», Георгии Джикии и борьбе за выживание.

- Были реальные шансы отобрать очки у «Динамо», как считаете?

- Да. Если бы забили больше, то смогли бы набрать очки.

- В прошлом туре «Химки» обыграли «Локомотив», в этом – дали бой «Динамо». В нынешнем сезоне у вас неплохо получаются матчи с топ-клубами.

- Возможно, ребята лучше настраиваются на такие команды, чем на соперников уровнем ниже.

- Следующий матч у вас с «Факелом», не топ-клубом, но вашим прямым конкурентом. Считаете, будет сложнее, чем с «Динамо»?

- Да. Нам будет тяжелее. «Факел» - сложная команда. Как и мы. Поэтому будем пытаться перебодать друг друга.

- Удивлены, что в этом туре «Факел» отобрал очки у ЦСКА?

- Ничего удивительного. Воронежцы играли от обороны, как всегда.

- Джикия уже стал лидером обороны «Химок»?

- Это не я решаю, кто у нас лидер. Лучше спросить у тренера. На поле от него есть подсказы.

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- Какой соперник в этом сезоне доставил больше проблем?

- Не могу сказать, что кто-то нас переиграл в пух и прах. По голам да. Мы много пропускаем мячей. Если судить по этому показателю, то «Динамо» нас сегодня «отвозило», забив четыре мяча. У нас вообще плохая статистика. Мы мало забиваем и много пропускаем.

- На что будут претендовать «Химки» в этом сезоне?

- На данный момент мы боремся, чтобы остаться в РПЛ.

- Такие победы, как с «Локомотивом», дают основания надеяться, что задачу удастся решить?

- Надо выигрывать вдолгую, а не один матч. Одной победы мало для уверенности.

Елена Григорьевская