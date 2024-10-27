Терехов - о матче с «Динамо»: «Мы не смогли забить больше, чем соперник»

Защитник «Химок» Сергей Терехов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче с «Динамо».

- Сегодня «Химки» вполне могли набрать очки в игре с «Динамо», но не получилось. Чего не хватило?

- Мы не смогли забить больше, чем соперник. Но больше пропустили. Хотя играли достаточно неплохо.

- Ваша команда в этом чемпионате оказывает лидерам достойное сопротивление, а некоторых даже обыгрывает. С чем это связано?

- В РПЛ нет команд, которые явно превосходят в классе других. Со всеми можно играть. Не вижу в этом никакой проблемы.

- Даже «Зенит» не выделяется среди других клубов?

- «Зенит», возможно, по подбору футболистов немного превосходит. А так, плюс-минус все равны.

- «Химки» сегодня забили два очень красивых мяча. Как прокомментируете эти моменты?

- У ребят хорошее исполнительское мастерство.

- Часто на тренировках получаются такие красивые голы?

- На тренировках много чего получается. И не только голы.

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- Победа над «Локомотивом» придала вашей команде уверенности? Наверняка и с «Динамо» рассчитывали набрать очки?

- Ну а кто выходит на игры без желания набрать очки? Конечно, мы хотели пополнить копилку. Если люди выходят на поле, то набрать очки всегда реально. Все стараются.

- Джикия был заменен из-за травмы?

- Не видел этого, возможно и так.

- Он становится ключевым игроком обороны «Химок»?

- У нас все игроки важные. Нельзя делить ребят на ключевых и остальных. Все те, кто находится в обойме, приносят пользу и важны для команды.

- А можно ли назвать Джикию лидером раздевалки?

- Можно всех ребят назвать лидерами в раздевалке. Коллектив у нас достаточно опытный. Каждый может взять слово в раздевалке и высказать свое мнение.

- Следующий матч у «Химок» с «Факелом», который является прямым конкурентом. Видели вчерашний матч с ЦСКА?

- Мы смотрели последние матчи «Динамо» и готовилась к этому сопернику. Но мы в курсе, что они сыграли с ЦСКА вничью. Не скажу, что это удивило, поскольку в РПЛ каждый может отнять очки у каждого. Чемпионат у нас достаточно конкурентоспособный, поэтому не стоит удивляться каким-либо результатам.

- На что способны «Химки» в этом чемпионате?

- Мы обязаны быть в середине таблицы.

Елена Григорьевская