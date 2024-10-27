Из-за кого «Зенит» чуть не проиграл «Локомотиву» на своём поле: три худших игрока главного матча 13-го тура РПЛ

Оценки футболистам Сергея Семака

Вряд ли хоть кто-то остался доволен результатом, но от «Зенита» всё-таки ждали большего. Чемпион принимал на своём поле дерзкого преследователя, уступившего «Химкам» в прошлом туре, и не может сказать после матча, что упустил победу. Сулейманов и Артур прощали по очереди, но в сухом остатке конкретика «Локомотива» в атаке больше тянула на три очка. Почему же у «Зенита» было всё так вязко и медленно?

Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру, прошёлся по худшим персоналиям матча и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Семака.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «ЗЕНИТ» – «ЛОКОМОТИВ»

ЛУСИАНО ГОНДУ – 4,5. Атакующая группа «Зенита» сработала слабо – всю работу проделали Вендел с Клаудиньо в центре и Мостовой слева. Лусиано же справа совсем потух. Иногда продавливал Сильянова, дважды сыграл на перехвате, но в атаке ничего не придумал. Обороне помогал получше.

Борьбу проиграл четыре раза из шести, точных передач сделал всего 18, обостряющих или продвигающих – ни одной.

МАТЕО КАССЬЕРРА – 4,0. Лусиано заменили на 10 минут раньше, но наконечник копья играл даже хуже. Два отличных прострела Мантуана Матео загубил – не попал по мячу и пробил неточно, а сам никак не помогал развитию атак, хоть и постоянно спускался к центру поля.

Кассьерра скорее мешал Венделу и Клаудиньо, которые сквозь него пробегали, начиная очередное наступление. Вакантная позиция на острие пустовала, а Матео проиграл три единоборства из шести, пытаясь зацепить мяч в центре поля.

ДУГЛАС САНТОС – 4,0. Удивительно, что важный матч не получился у Дугласа Сантоса. Обычно капитан «Зенита» как раз в топ-играх показывает себя. Сегодня же не шло ничего – навесы летели в никуда, а резвый Севикян постоянно караулил долгую возню с мячом.

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Эдгар дважды остановил «прорывы» Дугласа, всего же в пассиве Сантоса 18 потерь и три проигранных единоборства за четыре эпизода.