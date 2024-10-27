Пивоваров высказался о победе над «Химками»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Химками», проблемах в обороне и предстоящем кубковом матче с «Локомотивом».

- У «Динамо» игра с «Химками» получилась, или пропущенные мячи смазали впечатление?

- Больше игра получилась в атаке, меньше - в обороне. Но в целом, мы победили, и это хорошо.

- Почему не удается пока решить проблемы в обороне?

- Команда работает над этим, но данный вопрос нужно адресовать тренерскому штабу. Это находится в его компетенции.

- Лаксальта сегодня сильно не хватало?

- Да, нам его не хватает, и мы ждем, что он в ближайшее время вернется в строй.

- С «Локомотивом» в Кубке России он сможет сыграть?

- Об этом нужно спрашивать у врачей. Но прогноз таков, что либо он выйдет во встрече с «Локомотивом», либо с «Пари НН».

- Когда в матче с «Химками» поняли, что победа у «Динамо» в кармане?

- Когда услышал финальный свисток.

Реклама

- Не ожидали, что команда пропустит третий мяч?

- Да. В целом не ожидали, что будем пропускать три гола, но хорошо, что выиграли.

- Какой гол «Динамо» вам больше понравился?

- Последние два – Артура и Нгамалё.

- «Химки» туром ранее обыграли «Локомотив». В чем их сила?

- Это крепкая команда, с хорошим составом и тренерским штабом. Они сегодня показали свою силу, забили нам три мяча.

- Следующий матч у «Динамо» в Кубке России с «Локомотивом». Как оцените жребий?

- Хороший соперник. Мы с ним уже в этом году играли. Результат вы помните. Ожидаем хорошего четвертьфинала.

- Личка стал лидером по количеству матчей во главе «Динамо» среди иностранных тренеров. Что об этом думаете?

- Надо пожелать Марцелу удачи. Последние результаты позитивные. Главное, чтобы и дальше было так же.

Елена Григорьевская