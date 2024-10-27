Батраков получил травму в матче с «Зенитом»

Российской полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков получил травму в матче 13-го тура чемпионата России с «Зенитом».

В самом конце поединка Батраков пытался накрыть удар Густаво Мантуана, в ходе чего получил по ногам от бразильца и не смог продолжить игру. На 90+3-й минуте 19-летнего футболиста заменил Артём Тимофеев.

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» завершился ничейным результатом со счетом 1:1. Стоит сказать, что Батраков отметился забитым мячом и был признан лучшим игроком встречи.

Забитый мяч позволил Батракову возглавить гонку снайперов РПЛ. Теперь на его счету восемь голов.