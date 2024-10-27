Ничья в пользу «Краснодара»: «Зенит» и «Локомотив» обменялись голами в очень нервном матче

«Зенит» и «Локомотив» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 13-го тура РПЛ состоялся 27 октября на стадионе «Газпром Арена».

Центральный мачт тура венчал программу воскресенья. «Зенит» и «Локомотив» сошлись на Неве, победитель на сутки забирал себе лидерство, проигравший – откатывался уже ближе к группе преследователей. Сергей Семак на этот матч атаку составил из Кассьерры и Лусиано, на подмоге работали Клаудиньо, Вендел, Мостовой и Мантуан. В последних матчах питерцы выглядят именно так.

А вот атака «Локо» изменилась: Севикян и Тикнизян появились в старте, Карпукас, Батраков и Воробьёв свои позиции сохранили. С позиционных атак начал «Зенит». Скоростей не хватало, но временами получалось очень даже хорошо. Так длинный заброс Алипа вывел Мостового на рандеву с Лантратовым. Андрея из-под себя пробил низом, но Илья шикарно выкинул ногу, выручив команду. Потом Кассьерре не хватило миллиметров, чтобы замкнуть прострел Мантуана, а в другой раз Матео пробил выше ворот.

«Локо» долго отбивался, однако приберёг активность на конец тайма. И был даже острее. Батраков от угла поля навесил, рикошет продлил полёт мяча и Монтес обязан был замыкать дальнюю штангу, но просто не попал! Уже в компенсированное время Батраков упал к лицевой линии, отдал чуть назад, куда ворвался Воробьёв. Отличная позиция для удара была у Дмитрия, но тот тоже пробил выше ворот.

За такую расточительность «Локомотив» был наказан после перерыва. Причём началась голевая атака «Зенита» с углового гостей. Неудачный розыгрыш привёл к быстрому отрыву, который идеальной передачей разогнал Клаудиньо. Бразилец нашёл справа Мостового, а тот наконец пробил Лантратова, пробив под голкипером – 1:0.

После гола «Зенит» пошла борьба ещё более вязкая. «Локомотив» снова атаковал больше, но снова мог пропустить. Справа подал Мостовой, с отскоком от газона пробил Алип, попав в Воробьёва. Спасли «Локо» замены Галактионова. Только вышел на поле Пиняев, как первым же касанием выпилил кросс справа. Набежавший вторым темпом Батраков пробил в касание, а мяч врезался в газон и успокоился в сетке – 1:1.

Правда, через пять минут герой голевого эпизода должен был поле покинуть. Подкатом сзади Батраков скосил Мантуана и, наверное, наиграл на вторую жёлтую карточку, но Карасёв выписывать «горчичник» не стал. «Зенит» и в равных составах навалился в концовке, но слишком рисковать не стал, особо ничего не создал. А Сулейманов в контратаке мог даже победу добыть, но метров с 10 пробил мимо дальнего угла.

Ничья в Санкт-Петербурге. Ничья в пользу «Краснодара», оставшегося лидером даже с матчем в запасе. Завтра «быкам» играть с «Крыльями».