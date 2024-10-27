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Ничья в пользу «Краснодара»: «Зенит» и «Локомотив» обменялись голами в очень нервном матче

27 Октября 2024 • 21:28 Комментировать (6)
Зенит
1:1
Локомотив Москва
окончен

«Зенит» и «Локомотив» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 13-го тура РПЛ состоялся 27 октября на стадионе «Газпром Арена».

Протокол игры  
Зенит1:1Локомотив Москва
(1:0) Мостовой Андрей51'  
  68'Батраков Алексей (1:1)
Латышонок ЕвгенийМантуан ГуставоАлип НуралыНино IIIДуглас СантосМостовой АндрейГонду Лусиано 71' (Соболев Александр Сергеевич ( 71') Клаудиньо  45' 71' (Артур Виктор Гимараес ( 71') Вендел Маркус  59'Барриос ВильмарКассьерра Матео 81' (Педро дос Сантос ( 81')
Запасные: Ерохин АлександрЧистяков ДмитрийГоршков ЮрийБязров ДавидЭракович СтрахиньяАхметов ИльзатРодригао де СоузаАдамов ДенисКараваев Вячеслав
Лантратов ИльяТикнизян НаирСильянов АлександрНьямси ЖерзиноМонтес СесарНенахов МаксимБаринов ДмитрийБатраков Алексей  59'Карпукас АртёмВоробьёв Дмитрий Дмитриевич  33' 67' (Пиняев Сергей ( 67') Севикян Эдгар 67' (Сулейманов Тимур ( 67'  86')
Запасные: Тимофеев АртёмПогостнов ЕгорСалтыков НикитаРаков ВадимМорозов ЕвгенийМитрюшкин АнтонСарвели ВладиславВеселов Даниил
27 октября. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).
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Центральный мачт тура венчал программу воскресенья. «Зенит» и «Локомотив» сошлись на Неве, победитель на сутки забирал себе лидерство, проигравший – откатывался уже ближе к группе преследователей. Сергей Семак на этот матч атаку составил из Кассьерры и Лусиано, на подмоге работали Клаудиньо, Вендел, Мостовой и Мантуан. В последних матчах питерцы выглядят именно так.

А вот атака «Локо» изменилась: Севикян и Тикнизян появились в старте, Карпукас, Батраков и Воробьёв свои позиции сохранили. С позиционных атак начал «Зенит». Скоростей не хватало, но временами получалось очень даже хорошо. Так длинный заброс Алипа вывел Мостового на рандеву с Лантратовым. Андрея из-под себя пробил низом, но Илья шикарно выкинул ногу, выручив команду. Потом Кассьерре не хватило миллиметров, чтобы замкнуть прострел Мантуана, а в другой раз Матео пробил выше ворот.

«Локо» долго отбивался, однако приберёг активность на конец тайма. И был даже острее. Батраков от угла поля навесил, рикошет продлил полёт мяча и Монтес обязан был замыкать дальнюю штангу, но просто не попал! Уже в компенсированное время Батраков упал к лицевой линии, отдал чуть назад, куда ворвался Воробьёв. Отличная позиция для удара была у Дмитрия, но тот тоже пробил выше ворот.

За такую расточительность «Локомотив» был наказан после перерыва. Причём началась голевая атака «Зенита» с углового гостей. Неудачный розыгрыш привёл к быстрому отрыву, который идеальной передачей разогнал Клаудиньо. Бразилец нашёл справа Мостового, а тот наконец пробил Лантратова, пробив под голкипером – 1:0.

После гола «Зенит» пошла борьба ещё более вязкая. «Локомотив» снова атаковал больше, но снова мог пропустить. Справа подал Мостовой, с отскоком от газона пробил Алип, попав в Воробьёва. Спасли «Локо» замены Галактионова. Только вышел на поле Пиняев, как первым же касанием выпилил кросс справа. Набежавший вторым темпом Батраков пробил в касание, а мяч врезался в газон и успокоился в сетке – 1:1.

Правда, через пять минут герой голевого эпизода должен был поле покинуть. Подкатом сзади Батраков скосил Мантуана и, наверное, наиграл на вторую жёлтую карточку, но Карасёв выписывать «горчичник» не стал. «Зенит» и в равных составах навалился в концовке, но слишком рисковать не стал, особо ничего не создал. А Сулейманов в контратаке мог даже победу добыть, но метров с 10 пробил мимо дальнего угла.

Ничья в Санкт-Петербурге. Ничья в пользу «Краснодара», оставшегося лидером даже с матчем в запасе. Завтра «быкам» играть с «Крыльями».

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (5) Все комментарии
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Vladik1993-25
27 Октября 2024 в 21:36
Хоть Локо не проиграл, как вчера некоторые!! Ничья нормальный результат для Локо тем более играли на выезде!
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Антидыня
27 Октября 2024 в 21:34
Локомотив больше понравился. Быстрый энергозатратный футбол. Могли победить. Обезьяньи кривляния сине бело-голубых давно никого не ставят в тупик.
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ингерман
27 Октября 2024 в 21:34
ай и фсе замены флегмины впустую.. ганите ево в шею с барахлом за вароты стадиёна.. и билец на поизд в общим вагоне да уфы.. гы-гы-гы..А-ха-ха-ха )))
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ингерман
27 Октября 2024 в 21:31
ай надыть была столбов раньшее выпускаць..флегма вашпе не шарит в хфуцболе.. самазваниц.. хе..
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kostet
27 Октября 2024 в 21:30
Да , повезло командам с судейкой. Думает, что судит по европейски и даёт типа бороться, а на самом деле просто не знает где фол, а где нет.
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