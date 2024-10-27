Тошич оценил перспективы Пьянича в ЦСКА

Экс-футболист московского ЦСКА Зоран Тошич в разговоре с журналистами поделился мнением об игре новичка «армейцев» Миралема Пьянича.

«Я уверен, что он поможет команде. Очень качественный футболист. Я вижу его роль на поле и очень надеюсь, что мы его таким увидим до конца сезона», - приводятся слова серба на страницах Metaratings.ru.

Миралем перешел в «армейский» коллектив в прошлом месяце на правах свободного агента. Пьянич заключил трудовое соглашение с ЦСКА до завершения нынешнего сезона. В текущей игровой кампании 34-летний боснийский хавбек провел пять поединков, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.