Батраков сравнял счёт в матче «Зенит» - «Локомотив»

В центральном матче 13-го тура Премьер-лиги «Зенит» принимает «Локомотив». В поединке лихо закручивается интрига. В начале второго тайма Андрей Мостовой открыл счет, а в середине 45-минутки соперник отыгрался.

Сергей Пиняев подхватил мяч на правом фланге, приблизился к штрафной и навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда Алексей Батраков в одно касание без сопротивления пробил в левый угол - 1:1.

В онлайн-таблице «Зенит» делит первое место с «Краснодаром», а «Локомотив» в двух очках позади. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.