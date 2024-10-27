Дьяков назвал самое слабое место «Динамо» после победы 4:3

Экс-футболист столичного «Динамо» Виталий Дьяков высказался о гостевой победе «бело-голубых» над подмосковными «Химками» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги.

«Игру в обороне нужно улучшать, столько пропускать нельзя. Оборона пока самое слабое место. Зимой, наверное, стоило бы укрепиться каким-то защитником», - передает слова Дьякова Metaratings.ru.

Напомним, что встреча прошла на стадионе в Химках и завершилась со счетом 4:3 в пользу подопечных Марцела Лички. После сегодняшнего успеха «бело-голубые» набрали 26 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице. «Химки», в свою очередь, с 11 очками идут на 13-й позиции.