Андрей Мостовой открыл счёт в матче «Зенит» - «Локомотив»

В центральном матче 13-го тура «Зенит» принимает «Локомотив». Первый тайм получился безголевым, а после перерыва в одной из первых атак хозяева добились успеха. Сегодняшний именинник Андрей Мостовой отпраздновал 150-й матч за клуб голевым ударом.

Гости неудачно разыграли угловой, после чего питерцы провели свою быструю атаку - Клаудиньо получил мяч от Маркуса Вендела на левом фланге и отдал пас низом в центр штрафной на Мостового, а тот оторвался от оппонентов и в одно касание пробил мимо вратаря в цель.

1:0 на табло, «Зенит» с 32 очками выходит в единоличные лидеры, соперник (27) - третий. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.