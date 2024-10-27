Орещук - о «Динамо»: «Мы забьём, сколько захотим, а вы - сколько сможете»

Экс-спортдир московского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал результат поединка 13-го тура Премьер-лиги между «бело-голубыми» и «Химками».
«Мы забьём, сколько захотим, а вы - сколько сможете. Меня полностью устраивает игра в атаке. Осталось только сделать что-то с обороной, и тогда можно говорить о серьёзных задачах», - передает слова функционера Metaratings.ru.
Напомним, что поединок завершился победой московского коллектива со счетом 4:3. После этого матча «Динамо» набрало 26 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Что касается «Химок», то подмосковная команда с 11 очками располагается на 13-й строчке в чемпионате.
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