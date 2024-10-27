​Тарханов: «Слуцкий вернётся в Россию только в серьёзный проект»

Известный отечественный специалист Александр Тарханов поделился своими мыслями о потенциальном возвращении Леонида Слуцкого в российский чемпионат. Сейчас бывший наставник российской сборной работает в Китае, но там рискует остаться без победы в чемпионате из-за ничьей в предпоследнем туре. Тарханов не верит в то, что Слуцкий вернётся в Россию даже в случае неудачи на чужбине:

- Думаю, если из России у него будут предложения, он вернется в РПЛ. Но только если с серьезными задачами, после истории с «Рубином» ему хватило борьбы за выживание, - цитирует слова Тахранова «ВсеПроСпорт».