Артига высказался о травме Джикии

Главный тренер «Химок» Франк Артига ответил на вопрос о состоянии центрального защитника Георгия Джикии.

Напомним, 30-летний игрок получил травму в матче 13-го тура чемпионата России с «Динамо» (3:4).

«Я думаю, мышечная травма, когда он пытался спасти команду от третьего гола. Нужно ждать анализы», — цитирует Артигу «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Джикия появился на поле в четырех матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

На данный момент «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды 11 зачетных баллов после 13 матчей.