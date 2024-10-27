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Агент подтвердил, что Мартинс может покинуть «Спартак»

27 Октября 2024 • 20:09 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
02.11 20:45

Александр Боннефон, агент хавбека «Спартака» Кристофера Мартинса, поделился комментарием о возможном уходе игрока из столичной команды.

Ранее появилась информация о том, что «Спартак» хочет продать 27-летнего полузащитника сборной Люксембурга.

— Уйдет ли Кристофер из «Спартака» зимой? Все возможно, — цитирует агента портал «РБ Спорт».

Напомним, Мартинс выступает за «Спартак» с 2022 года. В нынешнем сезоне он появился на поле в 15 матчах с учетом всех турниров, забил два гола и стал автором одной результативной передачи.

Контракт полузащитника со «Спартаком» рассчитан до июня 2026 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в четыре миллиона евро.

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