Лунёв рассказал, при каком условии готов пропускать много мячей

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв ответил на вопрос, готов ли он пропускать большое количество голов, если команда будет при этом побеждать.

— Если мы будем побеждать и окажемся на первом месте, но при этом пропустим даже больше, чем хоккейное «Динамо», то да, — цитирует Лунёва «РБ Спорт».

В матче 13-го тура чемпионата России подопечные Марцела Лички одолели на выезде «Химки» со счетом 4:3.

Стоит сказать, что за два последних матча «Динамо» пропустило шесть голов, но забило при этом десять раз.

В следующем туре РПЛ «бело-голубые» примут у себя дома «Ростов». Поединок пройдет 1 ноября.