Семак: «На сегодняшний день Мостовой сильнее Педро»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии вингера команды Андрея Мостового.

Семак заявил, что футболисту всегда неприятно, когда он не выходит на поле, отметив, что любой игрок переживает из-за этого.

«Но каждый должен в нужный момент выйти и помочь. Андрей знает, в чем ему нужно прибавлять. На сегодняшний день он сильнее Педро, поэтому выходит в старте», — заявил Семак в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 27 октября, «Зенит» примет у себя дома «Локомотив» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги. Не пропустите начало встречи, которое запланировано на 19:30 по столичному времени.

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