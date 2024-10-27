Галактионов: «Каждый матч «Локомотив» должен доказывать, что чего-то стоит»

Наставник московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался в преддверии матча 13-го тура чемпионата России с «Зенитом».

Тренер заявил, что ожидает увидеть интересную игру, ведь по настроению и движению футболистов заметно, что у них правильные эмоции.

— Что этот матч значит для вас?

— У нас каждый матч борьба. Каждый матч мы должны доказывать, что чего‑то стоим. Ментальность и психология победителей важны. Надо отталкиваться от себя, а не смотреть на соперника, — заявил Галактионов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Встреча 13-го тура РПЛ «Зенит» - «Локомотив» состоится сегодня, 27 октября. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры на портале LiveResult. Начало события запланировано на 19:30 по московскому времени.