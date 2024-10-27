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Семак: На сегодняшний день «Локомотив» — претендент на чемпионство

27 Октября 2024 • 19:08 Комментировать
Зенит
0:0
Локомотив Москва
1 1.65 X 4.20 2 5.20
1-й тайм

Рулевой санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился комментарием перед встречей с московским «Локомотивом».

Специалист считает, что на данный момент «Локомотив» является одним из претендентов на чемпионский титул.

«У соперника яркая атака и крепкая оборона. Состав показывает хорошее качество игры», — заявил Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

По словам тренера, сегодня его выбор пал на Мантуана в качестве правого защитника по той причине, что на данном этапе он выглядит лучше Караваева.

Игра 13-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет сегодня, 27 октября. Начало поединка запланировано на 19:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи.

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