Агент рассказал, переживает ли Маркиньос из-за голевой засухи в «Спартаке»

Агент Стефано Кастанья, представляющий интересы вингера «Спартака» Маркиньоса, высказался об адаптации своего подопечного в клубе.

Напомним, «Спартак» приобрел Маркиньоса у «Ференцвароша» в летнее трансферное окно.

Агент признался, что Маркиньос очень счастлив в московском клубе.

— Переживает ли он из-за того, что не может забить первый гол за «Спартак»? Нисколько. Он забьет еще много голов за «Спартак», — заявил Кастанья Metaratings.

В составе «Спартака» Маркиньос принял участие в 14 матчах, в которых сделал одну результативную передачу.

Трудовой договор 25-летнего бразильца с «красно-белыми» рассчитан до лета 2027 года.