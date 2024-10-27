Три футболиста, из-за которых «Динамо» могло проиграть «Химкам» в результативной перестрелке

Оценки футболистам Марцела Лички

Третий матч подряд «Динамо» забивает какое-то астрономическое количество мячей: четыре, шесть, четыре. Это уже не футбол – хоккей практически. Но даже при такой результативности «бело-голубые» вполне могли и проиграть сегодня. Они пропустили три, ещё пару раз отскочили – игра в обороне оставляет желать лучшего. И баланса не хватает.

Так кто же слабо сыграл против «Химок»? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Марцела Лички.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

КОНСТАНТИН ТЮКАВИН – 4,0. То ли травма сказывается, то ли уверенность пошатнулась с ярким перформансом Маухуба, но Тюкавин сам на себя не похож в последних матчах. Матч против «Химок» - очередное тому подтверждение.

Как центральный нападающий умудрился потеряться в перестрелке 3:4? Очень сложно было, но Константин справился. Один неплохой момент загубил, но в остальном просто был в тени. Не открывался, в борьбу не шёл, совершил 7 потерь при 8 точных передачах назад.

ФАБИАН БАЛЬБУЭНА – 3,5. И ещё более удивительный участник анти-рейтинга. Обычно Бальбуэна цементирует оборону и забирает «воздух», но против «Химок» всё было наоборот. Заболотный на ура сминал капитана, раз за разом создавая опасные моменты.

Таких ситуаций набралось целых три! А дважды Антон Заболотный сумел отдать голевую передачу, ещё один раз создал опасный момент.

АЛЕКСАНДР КУТИЦКИЙ – 3,5. Чуть поменьше неудач постигло Александра Кутицкого, но на фланге тоже всё валилось из ног. Смещения Бутты Магомедова и Руденко регулярно обостряли ситуацию, за ними защитник не успевал.

Примерно так и пришёл автогол, когда опоздавший Кутицкий подставил под удар Магомедова и сам послал мяч в ворота. Ещё в пассиве Александра жёлтая карточка и два неудачных подключения в атаку.