Карапузов извинился перед игроком «Спартака»

В воскресенье «Пари НН» проиграл «Спартаку» на своём поле со счётом 0:2. В концовке полузащитник нижегородской команды Владислав Карапузов получил прямую красную карточку за серьёзное нарушение правил против Эсекьеля Барко. После игры Карапузов дал комментарий по поводу удаления.

«Посмотрел в раздевалке эпизод – заслуженная красная. Надеюсь, у Барко нет серьёзной травмы. Получилось не специально. После матча подошёл к нему и извинился. Он сказал, что с ним всё нормально», - цитирует Карапузова «Спорт-Экспресс».

«Пари НН» на текущий момент располагается на 12-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Следующий матч команда Виктора Ганчаренко проведёт в воскресенье, 3 ноября, - против «Ахмата».