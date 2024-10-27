«Динамо» впервые за год пропустило 3 гола в одном матче РПЛ

Сегодня, 27 октября, московское «Динамо» одолело на выезде «Химки». Встреча 13-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 4:3.

Подопечные Марцела Лички привыкли забивать много мячей, но вот много пропущенных голов не совсем типично для «бело-голубых» в играх чемпионата России.

Стоит сказать, что до сегодняшнего матча последний раз «Динамо» пропускало три гола в рамках РПЛ в начале ноября 2023 года. Тогда столичный клуб выдал результативную ничью в гостевом поединке с «Сочи» (3:3).

В 14-м туре РПЛ «Динамо» примет на своем поле «Ростов». Игра между командами запланирована на 1 ноября.