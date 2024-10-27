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«Динамо» и «Химки» трижды (!) обменялись голами за две минуты: новый результативный концерт «бело-голубых»

27 Октября 2024 • 18:25 Комментировать
Химки
3:4
Динамо Москва

«Химки» и «Динамо» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 13-го тура РПЛ состоялся 27 октября на стадионе «Арена Химки».

Протокол игры  
Химки3:4Динамо Москва
  28'Фомин Даниил (0:1)
(1:1) Вера Лукас Габриэль30'  
(2:1) Бакаев Зелимхан45'  
  45'Фернандес Роберто (2:2)
  50'Артур Гомес VIII (2:3)
  73'Нгамалё Муми (2:4)
(3:4) Кутицкий Александр75'  
Кокарев НикитаТерехов Сергей  12' 47' (Степанов Данил ( 47') Джикия Георгий 54' (Анджелкович Неманья ( 54') Филин АлександрОриньо IIХосонов Хетаг 83' (Панченко Кирилл ( 83') Вера Лукас ГабриэльМирзов Резиуан 67' (Руденко Александр Александрович ( 67') Мехия Роберт  63' 67' (Магомедов Бутта ( 67') Бакаев ЗелимханЗаболотный Антон
Запасные: Берковский ИльяСадыгов ИльяАбдуллахи КвариМелентиевич СтефанГолубович ПетарКорредера АлексОбухов Игорь
Лунёв АндрейКутицкий Александр  34'Бальбуэна ФабианМаричаль НиколасФернандес Роберто  19' 90' (Скопинцев Дмитрий ( 90') Чавес ЛуисФомин ДаниилНгамалё МумиБителло 71' (Карраскаль Хорхе ( 71') Артур Гомес VIII 78' (Гладышев Ярослав ( 78') Тюкавин Константин 71' (Маухуб Эль-Мехди ( 71')
Запасные: Бессмертный СтаниславОкишор ВикторМакаров ДенисЛещук ИгорьГагнидзе ЛукаГрулёв ВячеславАлександров ДмитрийЛепский Иван
27 октября. Стадион "Арена Химки" (Химки).
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Автором самой громкой сенсации прошлого тура стали как раз «Химки», сумевшие сбить с рельсов «Локомотив». Теперь им противостоял другой оголтелый преследователь «Зенита». Причём настолько оголтелый, что в последнем матче вместо футбола устроил теннис. Посреди недели «Динамо» с «Крыльями Советов» выдали феерические 6:3. Теперь нужен был такой голевой фейерверк в рамках РПЛ.

И он случился. Команды взяли только скучные полчаса на раскачку, а потом как понеслись. Начало перестрелке положил угловой «Динамо»: началась суматоха, Маричаль умно вернул мяч в штрафную площадь, а Даниил Фомин выскочил на ударную позицию и спокойно пробил в угол – 0:1. Ответ прилетел так резко, как только возможно.

Вера разыграл мяч с центра поля и побежал вперёд. Филин выбил мяч на Заболотного, Антон скинул на ход тому же Вере – и он решил. Лукас прокинул мяч над Маричалем, а затем точно пробил – 1:1. Следующий обмен голами состоялся уже в компенсированное к первому тайму время. И опять командам понадобилось всего две минуты.

Сначала Бакаев получил мяч от Заболотного у правого угла штрафной площади и кручённым ударом упаковал его в дальний – 2:1. «Динамо» понеслось вперёд, угловой ни к чему не привёл, но вторым темпом Нгамалё организовал отличный прострел справа, а Роберто Фернандес грамотно подставил ногу, отправив мяч в угол – 2:2.

Первый непарный гол случился через пять минут после старта второго тайма. Фомин разрезающей передачей бросил в прорыв Бителло. То справа вошёл в штрафную площадь и прокинул мяч мимо голкипера так, что Артуру Гомесу осталось лишь замкнуть дальнюю штангу – 2:3. А «Химки» в этой атаке ещё и двойной удар получили – Джикия пытался спасти ситуацию в подкате, но только сделал хуже. После этого эпизода он был заменён из-за травмы.

И вот тут игра впервые успокоилась при неравном счёте. «Динамо» решило в последней трети матча упрочить преимущество, но лишь раззадорило игру. Прострел Артура от лицевой линии Маухуб продлил ударом/прострелом, а Нгамалё в падении переправил мяч в сетку – 2:4. Но прошло всего две минуты и… Прострел Бакаева справа трансформировался в удар Магомедова, Бутта пробил точно в корпус Кутицкому, от которого мяч и оказался в сетке – 3:4!

Третий обмен голами за две минуты, третий! Больше голов зрители не увидели, зато увидели они очередную сверхрезультативную победу «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
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