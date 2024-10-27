«Зенит» и «Локомотив» объявили составы на битву в РПЛ

В главном матче тринадцатого тура Российской премьер-лиги будут играть «Зенит» и «Локомотив».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак включил в стартовый состав таких игроков: Латышонок, Сантос, Алип, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра, Лусиано.

Рулевой «Локомотива» Михаил Галактионов, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих футболистов: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Сильянов, Ньямси, Монтес, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьёв, Севикян.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.