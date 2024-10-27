Голкипер «Краснодара» Агкацев назвал клуб своей мечты

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев поделился комментарием о клубе своей мечты.

— Клуб моей мечты? «Краснодар», — приводит слова 22-летнего футболиста Legalbet.

Напомним, Агкацев находится в системе «Краснодара» с 2017 года. За основную команду «быков» он провел 39 матчей, в которых пропустил 43 раза и 18 встреч завершил без пропущенных мячей.

На данный момент «Краснодар» находится на вершине турнирной таблицы, имея в своей копилке 30 баллов после 12 сыгранных матчей.

Ближайшим соперником команды Мурада Мусаева станут «Крылья Советов». Игра состоится завтра, 28 октября, начало — в 18:30 по мск.