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Голкипер «Краснодара» Агкацев назвал клуб своей мечты

27 Октября 2024 • 18:19 Комментировать
Крылья Советов
...
Краснодар
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Через 22 ч. 41 мин.

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев поделился комментарием о клубе своей мечты.

— Клуб моей мечты? «Краснодар», — приводит слова 22-летнего футболиста Legalbet.

Напомним, Агкацев находится в системе «Краснодара» с 2017 года. За основную команду «быков» он провел 39 матчей, в которых пропустил 43 раза и 18 встреч завершил без пропущенных мячей.  

На данный момент «Краснодар» находится на вершине турнирной таблицы, имея в своей копилке 30 баллов после 12 сыгранных матчей.

Ближайшим соперником команды Мурада Мусаева станут «Крылья Советов». Игра состоится завтра, 28 октября, начало — в 18:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
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