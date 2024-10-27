В третий раз за матч «Динамо» Москва и «Химки» обменялись голами

«Химки» со столичным «Динамо» выдают самый результативный матч 13-го тура Премьер-лиги. В третий раз за поединок команды обменялись голевыми атаками. При счете 2:3 коллектив Марцела Лички забил в четвертый раз - Артур Гомес слева в атаке «Динамо» оторвался от Ориньо и прострелил, эль-Мехди Маухуб продлил дальше, а Муми Нгамалё в падении проткнул мяч в ворота. Тут же ответ: Зелимхан Бакаев ускорился справа чужой штрафной площади и прострелил, Бутта Магомедов пробил из района ближней штанги, и от Александра Кутицкого мяч срикошетил в ворота.

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