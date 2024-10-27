Червиченко: «Станкович – это большая ошибка, даже больше, чем Абаскаль»

Бывший президент Андрей Червиченко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Пари НН».

- Как оцените игру «Спартака» с «Пари НН»?

- Ничего не меняется. Судьи выпрыгивают из штанов, пытаясь обеспечить «Спартаку» положительный результат. Все единоборства в пользу команды Станковича. Если футболист «Пари НН» хоть как-то касался игрока «Спартака» - это тут же штрафной. Москвичи окучивали соперника, как хотели, и свисток молчал. По-хорошему, Мартинс вообще не должен был быть на поле во втором тайме, после первой желтой карточки, когда он саданул по лицу соперника. Его должны были удалить. Но в планы Москалёва это не входило. А дальше все, как обычно. Два дурака влетело в ворота «Пари НН» и все. Тур в этот раз получился совершено идиотский. Это уже третья серьезная ошибка голкипера. В «Ростове» вратарь ошибся, в «Оренбурге» и сейчас. Но у «Спартака» все стабильно. Победы – это симбиоз судейского искусства и падающей с неба халявы.

- И вратарских ошибок.

- Не только. Там были рикошеты. Одни дураки летят. Из последних двенадцати забитых мячей вообще ни одного нормального, после какой-то разыгранной комбинации. Либо пенальти, либо дураки залетают от рикошетов, от жопы, от чего угодно. Плюс вратари себе привозят.

- Бонгонда забил первый мяч в игре. Писали, что «Спартак» хочет его продать. Он не нужен команде, как считаете?

- Команде не нужно процентов шестьдесят игроков, если не больше. И Бонгонда в том числе. Ну да, забил он, и мне показалось, что в кого-то попал из нижегородских ребят.

- «Спартак» снова вышел в обновленном сочетании. Насколько постоянная ротация мешает, и не повторяет ли Станкович ошибку Абаскаля?

- Все познается в сравнении. Наверное, еще вспомним Абаскаля добрым словом, потому что то, что показывает команда Станковича, вообще мало похоже на футбол. Они играют непонятно во что и как. Нет добротных мячей. Если бы судьи не тянули за уши, «Спартак» не был бы даже на шестом месте. Мне кажется, Станкович - это какая-то большая ошибка.

- Даже больше, чем Абаскаль?

- Да. И покупки тоже еще те. Они, видимо, дуплетом решили стрельнуть. Взяли непонятного тренера, так еще и покупают не поймешь что.

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- Угадали только с Барко?

- Ничего не угадали. Сколько он мячей с игры забил?

- Немного, но ассистировал Угальде.

- А сколько Угальде забил с игры? Два мяча, а остальные – с подставления ноги. Сегодня два мертвеца ходили по полю: Угальде и Барко. Непонятно, что они делали.

- Барко тоже вас разочаровал?

- Я им и не очаровывался. Он бегает с мячом по полю, один с игры забил, а другие – с пенальти. Сегодня было от него хоть какое-то полезное действие? Никакого. Когда о нем пишут в восхитительных тонах – это заказные сказки продавцом, чтобы как-то оправдать свою деятельность. Вышедший Пруцев сегодня был не хуже Барко. Самое обидное, что из-за всех этих Угальде, Барко и прочих сидят зачехленные наши хорошие ребята.

- В следующем туре будет дерби «Спартак» - ЦСКА. Какой получился игра?

- «Спартак» не ждет ничего хорошего, поскольку арбитры так отвязано судить с ЦСКА не будут, как сегодня. Побоятся. Но иногда фарта «Спартаку» не хватает. Левников старался, но не хватило везения. Вряд ли судья в дерби будет так активно стараться в пользу «Спартака». Если будет фарт, тогда «красно-белые» смогут что-то показать. А без него и без судьи результат всем понятен.

Елена Григорьевская