Николсон — о победе над «Пари НН»: «Была тяжёлая игра»

Нападающий столичного «Спартака» Шамар Николсон поделился комментарием о победе команды в минувшем матче чемпионата России с «Пари НН» (3:0).

— Самое важное, что мы победили. Но была тяжелая игра для обеих команд. «Пари НН» очень хорошо играл, — цитирует Николсона «Чемпионат».

Ямаец отметил, что поле было не самого лучшего качества, но он не собирается искать оправданий, так как все были в равных условиях.

Победа не позволила «Спартаку» подняться в турнирной таблице РПЛ с шестого места, однако «красно-белые» значительно сократили отставание от первой пятерки.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» встретится в гостях с ЦСКА.