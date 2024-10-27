В «Пари НН» ответили на вопрос о трансферных планах

Александр Удальцов, который в «Пари НН» занимает должность спортивного директора, высказался о планах клуба на зимнем трансферном рынке.

«У нас идёт постоянное общение на эту тему. Мы прислушиваемся к мнению Виктора Михайловича. Мы работаем вместе и плывём в одной лодке. Поэтому все решения на вход и на выход принимаются вместе», - цитирует Удальцова «Спорт-Экспресс».

На текущий момент «Пари НН» располагается на 12-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В субботу команда Виктора Ганчаренко проводила домашний матч против «Спартака» и проиграла со счётом 0:2.

В следующем туре чемпионата «Пари НН» будет играть в гостях у «Ахмата». Команды сыграют в воскресенье, 3 ноября.