Джикия травмировался в матче с «Динамо»

В воскресенье вечером в Российской премьер-лиге проходит матч тринадцатого тура между «Химками» и «Динамо». Игра получается весёлой – на старте второго тайма «бело-голубые» забили третий гол и ведут 3:2. Стоит отметить, что главному тренеру «Химок» Франку Артиге на 54-й минуте пришлось делать вынужденную замену. Дело в том, что травму получил защитник подмосковной команды Георгий Джикия.

Георгий Джикия подписал контракт с «Химками» в сентябре. До того момента защитник пребывал в статусе свободного агента после ухода из «Спартака».

Следить за матчем между «Химками» и «Динамо» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.