Столичное «Динамо» уже ведёт в матче с «Химками»

В очередной раз обновился счёт в битве 13-го тура Премьер-лиги между «Химками» и столичным «Динамо». На перерыв команды ушли с двойками на табло, а в одной из первых атак после паузы гости повели.

Даниил Фомин отдал проникающий пас вперёд по правому полуфлангу на Бителло, который пробросил мяч мимо Никиты Кокарева к дальней штанге, которую замкнул в пустые ворота Артур Гомес - 2:3.

«Динамо» выходит на чистое четвертое место в онлайн-таблице, а противник идет в зоне стыков. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.