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Столичное «Динамо» уже ведёт в матче с «Химками»

27 Октября 2024 • 17:46 Комментировать
Химки
3:4
Динамо Москва
2-й тайм

В очередной раз обновился счёт в битве 13-го тура Премьер-лиги между «Химками» и столичным «Динамо». На перерыв команды ушли с двойками на табло, а в одной из первых атак после паузы гости повели.

Даниил Фомин отдал проникающий пас вперёд по правому полуфлангу на Бителло, который пробросил мяч мимо Никиты Кокарева к дальней штанге, которую замкнул в пустые ворота Артур Гомес - 2:3.

«Динамо» выходит на чистое четвертое место в онлайн-таблице, а противник идет в зоне стыков. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
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ХИМКИ ДИНАМО МОСКВА
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