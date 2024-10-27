Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Николсон: «Нам нужно чуть больше концентрации, чтобы забивать голы»

27 Октября 2024 • 17:45 Комментировать
Пари НН
0:2
Спартак Москва

Форвард «Спартака» Шамар Николсон поделился комментарием о результативности команды.

По мнению футболиста, у «Спартака» нет серьезных проблем с реализацией моментов.

— Нам нужно чуть больше концентрации, чтобы забивать голы. Надеюсь, голы, которые мы забили «Пари НН», придадут мотивации перед дерби с ЦСКА, — цитирует Николсона «Чемпионат».

27 октября «Спартак» одолел на выезде «Пари НН». Встреча 13-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стали Тео Бонгонда и Шамар Николсон.

Перед столичным дерби «Спартак» находится на шестой позиции, а ЦСКА пока идет на четвертой строчке.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Шамар Николсон

Новости по матчу

Сегодня, 27 Октября
18:01
Червиченко: «Станкович – это большая ошибка, даже больше, чем Абаскаль»
17:56
Николсон — о победе над «Пари НН»: «Была тяжёлая игра»
17:55
В «Пари НН» ответили на вопрос о трансферных планах
17:45
Николсон: «Нам нужно чуть больше концентрации, чтобы забивать голы»
17:39
Балахнин: «Станкович не может выжать всё из своих футболистов»
17:23
«Лев»: Агент оценил выступление Николсона за «Спартак»
17:18
Мостовой: «Спартак» заслуженно победил «Пари НН»
17:16
В «Пари НН» оценили работу Ганчаренко 1
17:09
Станкович или Абаскаль: Мостовой рассказал, какой «Спартак» ему нравится больше
17:00
Мор: «Спартак» сыграл рационально и на результат»
16:47
Губерниев с иронией отреагировал на победу «Спартака»
16:30
Сказ о «красно-белой» полузащите: из-за них «Спартак» мог потерять очки в Нижнем Новгороде
16:14
Ошибка Медведева принесла «Спартаку» победу в Нижнем Новгороде
15:49
Бонгонда вывел вперёд «Спартак» в матче с «Пари НН»
15:15
Судья отменил пенальти и показал игроку «Спартака» жёлтую карточку за симуляцию
14:26
Ганчаренко: «Повышенные ожидания от команды перед матчем со «Спартаком»
14:19
Станкович: «У нас есть 23 футболиста, на которых мы рассчитываем»
13:45
«Пари НН» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
13:05
«Спартак» объявил состав на матч РПЛ против «Пари НН»
12:04
Ставка и прогноз на матч Пари НН — Спартак РПЛ — 27 октября 2024
09:00
«Пари НН» – «Спартак»: Возможные стартовые составы от Ганчаренко и Станковича
02:08
Пари НН - Спартак: где смотреть прямую трансляцию онлайн 1
26 Октября
19:07
Смородская объяснила, почему «Спартаку» не нужно возвращать Промеса 1
19:07
«Спартак» ввёл необычный запрет для футболистов, штраф – 1000 евро 1
18:56
Орещук рассказал, в каком случае «Спартак» должен будет уволить Станковича 1
17:30
Ковтун верит в Станковича
17:27
​Гладилин: «Спартаку» будет непросто против Ганчаренко»
17:23
Гладилин ответил, сможет ли Промес заиграть в «Спартаке»
16:52
Игнатов высказался о возможном уходе из «Спартака»
16:28
Колыванов: «Станкович никак не может угадать с составом»
16:19
Сёмин — о Станковиче: «Если происходит отставка, то и спортивный директор должен уйти»
11:37
Актуальная ставка и прогноз на матч Пари НН — Спартак чемпионата России — 27 октября 2024
25 Октября
21:45
«Спартак» хочет продать легионера
21:25
«Спартак» нашёл серьёзное усиление в Португалии 1
21:17
Давыдов не верит в крупную победу «Спартака» над «Пари НН» 1
18:55
Радченко — о возможном уходе Жозе из «Спартака»: Это всё равно какая-то потеря
18:17
Шешуков верит в чемпионство «Спартака»
17:09
Игнатов ответил, может ли «Спартак» бороться за медали текущим составом
16:37
Кечинов: Уход Жозе не станет потерей для «Спартака»
16:24
«Титов и Аленичев могут подхватить «Спартак» — Шикунов 1
15:30
Радченко не удивится, если «Пари НН» отберёт очки у «Спартака»
24 Октября
20:53
Червиченко — о возможной продаже Бонгонды: В «Спартаке» есть более бесполезные игроки
20:42
Камоцци: «Барко и Промес — футболисты разного уровня»
18:28
Рианчо — о Станковиче: «Плохие парни — не всегда хорошие тренеры!»
17:52
Бесплатная ставка и прогноз на матч Пари НН – Спартак чемпионата России – 27 октября 2024
23 Октября
20:32
Риера: «Спартак» действительно связывался со мной»
18:45
Камоцци: «Не уверен, что Николсон поможет «Спартаку» в борьбе за трофеи»
18:30
Гладилин: «Бонгонда не стал таким лидером, как Промес, он не определяющий игрок в «Спартаке»
17:44
Геркус: «Я не вижу проблем с Бонгондой»
17:31
«Спартак» повесил ценник на Бонгонду
16:52
«Спартак» опять не угадал с тренером» — Смородская
15:22
Колыванов: «Не вижу прогресса в игре Бонгонды»
15:07
Игрок «Спартака» Игнатов оценил текущую форму Жозе
14:27
Мостовой не поддерживает трансфер Бонгонды из «Спартака»
21 Октября
22:42
Александр Мостовой объяснил отказ «Спартака»: «Им больно за свой авторитет»
20:59
Игнатов: «Сам не понял, как получил травму на тренировке»
18:49
Пономарёв: «Дайте другого тренера «Спартаку» 2
17:20
Игнатов объяснил, как «Спартаку» отыграть отставание от лидера РПЛ
16:41
Ловчев обратился к Станковичу: «Тренер, вы можете научить их играть коллективно?»
16:36
Стало известно, нужен ли Пиняев «Спартаку» 1
15:53
Мостовой — о стажировке: «Они должны умолять, чтобы я пришёл к ним!» 3
15:41
Давыдов: Не вижу чемпионского потенциала у «Спартака»
15:30
Рязанцев признался, что всегда хотел бы видеть «Спартак» на лидирующих позициях
15:07
Зорин покинет «Спартак» 3
14:59
Ганчаренко готов принять Мостового на стажировку 1
20 Октября
23:46
Самедов назвал свой самый памятный гол в футболке «Спартака»
23:19
Игнатов ещё верит в чемпионство «Спартака» 1
22:49
Стало известно, где пройдут зимние сборы «Спартака»
20:13
Радченко: «Спартак» потерял очень много очков
19:52
Руслан Нигматуллин оценил возможное назначение Тихонова в «Спартак» 5
19:43
Ларин отреагировал на информацию о возможном переходе Зиньковского в «Локомотив»
16:34
Глушаков считает, что «Спартак» ещё не потерял шансы на чемпионство
16:25
Футбольный или хоккейный «Спартак»: Мостовой рассказал, кого больше поддерживает
19 Октября
22:42
Бурлак объяснил, при каком условии возможен обмен Зиньковского на Пиняева
21:47
Игрок «Спартака» Чернов рассказал, когда вернётся к тренировкам
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Анчелотти объяснил разгромное поражение «Реала» от «Барселоны» Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Анчелотти ответил, что сказал Флику после четвёртого гола «Барселоны» Анчелотти прокомментировал игру Мбаппе в матче с «Барселоной» «Это неправильно»: Тренер «Барселоны» Флик высказался о действиях «Реала» Назван лучший вратарь в мире: Куртуа – второй, Онана – седьмой, Нойер – десятый Стало известно, что Гави сказал Винисиусу во время «эль класико» Холанн перейдёт в «Реал», Мбаппе признали ошибкой, а Гвардиола определился с будущим – в главных слухах недели Ямаль назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» Тренер из Италии согласился возглавить «Манчестер Юнайтед» «Барселона» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Глава «Реала» принял решение по Анчелотти после 0:4 от «Барселоны»
Спортивные новости
Тактаров: «Чимаев был в бою с Уиттакером, как мой кот с мышкой» Тактаров сравнил российского бойца UFC Шару Буллета с Месси Туменов рассказал, когда Чимаев завершит карьеру Корешков: «Не согласен, что Шарабутдин фаворит в бою с Петросяном» Корешков раскрыл преимущество Уиттакера в бою против Чимаева на турнире UFC 306 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Рубин Рубин
1
2
2.34 3.45 2.85
Видео
Окончен
Пари НН Пари НН
Спартак Москва Спартак Москва
0
2
5.60 4.40 1.51
Видео
95 мин
Химки Химки
Динамо Москва Динамо Москва
3
4
5.60 4.40 1.51
Видео
27.10.24 в 19:30
Зенит Зенит
Локомотив Москва Локомотив Москва
1.57 4.20 5.00
Видео
28.10.24 в 18:30
Крылья Советов Крылья Советов
Краснодар Краснодар
3.85 3.65 1.85
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Октября
18:19 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Краснодара» Агкацев назвал клуб своей мечты
18:08 · Россия. Премьер-лига
В третий раз за матч «Динамо» Москва и «Химки» обменялись голами
17:56 · Россия. Премьер-лига
Николсон — о победе над «Пари НН»: «Была тяжёлая игра»
17:55 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» ответили на вопрос о трансферных планах
17:49 · Россия. Премьер-лига
Джикия травмировался в матче с «Динамо»
17:46 · Россия. Премьер-лига
Столичное «Динамо» уже ведёт в матче с «Химками»
17:45 · Россия. Премьер-лига
Николсон: «Нам нужно чуть больше концентрации, чтобы забивать голы»
17:36 · Россия. Премьер-лига
Литвинов — о дерби с ЦСКА: «Самое главное для «Спартака» — победа»
17:26 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» выиграл по делу» — Кузьмичёв
17:24 · Россия. Премьер-лига
«Химки» и московское «Динамо» ещё раз забили по голу в течение минуты
17:23 · Россия. Премьер-лига
«Лев»: Агент оценил выступление Николсона за «Спартак»
17:18 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Спартак» заслуженно победил «Пари НН»
17:16 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» оценили работу Ганчаренко 1
17:09 · Россия. Премьер-лига
Станкович или Абаскаль: Мостовой рассказал, какой «Спартак» ему нравится больше
17:06 · Россия. Премьер-лига
Московское «Динамо» и «Химки» обменялись голами в течение двух минут
17:00 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Спартак» сыграл рационально и на результат»
16:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Чайка» успешно съездила в гости к «Алании»
16:47 · Россия. Премьер-лига
Губерниев с иронией отреагировал на победу «Спартака»
16:31 · Россия. Премьер-лига
Сёмин отреагировал на слова Карпина об отставке
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Химки» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:4 1
15:49 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда вывел вперёд «Спартак» в матче с «Пари НН»
15:20 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин – в основе «Динамо» на матч против «Химок»
15:15 · Россия. Премьер-лига
Судья отменил пенальти и показал игроку «Спартака» жёлтую карточку за симуляцию
15:05 · Россия. Премьер-лига
Рахимов - о слухах: «Маленькие собаки всё время лают за спиной» 2
14:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Уфа» дожала «Ротор» в концовке
Все новости