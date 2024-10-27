Николсон: «Нам нужно чуть больше концентрации, чтобы забивать голы»

Форвард «Спартака» Шамар Николсон поделился комментарием о результативности команды.

По мнению футболиста, у «Спартака» нет серьезных проблем с реализацией моментов.

— Нам нужно чуть больше концентрации, чтобы забивать голы. Надеюсь, голы, которые мы забили «Пари НН», придадут мотивации перед дерби с ЦСКА, — цитирует Николсона «Чемпионат».

27 октября «Спартак» одолел на выезде «Пари НН». Встреча 13-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стали Тео Бонгонда и Шамар Николсон.

Перед столичным дерби «Спартак» находится на шестой позиции, а ЦСКА пока идет на четвертой строчке.