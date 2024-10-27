Балахнин: «Станкович не может выжать всё из своих футболистов»

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе «Спартака» над «Пари НН».

- Как оцените игру «Спартака» с «Пари НН»?

- По игре не сказать, что соперничали команды с разных полюсов таблицы. Матч был равный. Только за счет индивидуального мастерства «Спартак» превосходил соперника. И это вылилось в голы. А так, сказать, что гости доминировали, имели подавляющее преимущество, я не могу. Игра была непростая для «Спартака». Поэтому и не скажешь, что он вышел из своего кризиса. Проблемы в игре есть.

- Станкович убрал Николсона и вернул Угальде в центр атаки. В таком сочетании нападение больше понравилось?

- Трудно сказать по одной игре. Может быть, если бы Николсон вышел, то было бы то же самое. Я не вижу пока явной тенденции. Очевидно, что игра команды не удовлетворяет тренера. Да и болельщиков наверняка тоже.

- Кстати, неоднократно показывали, как Станкович крестится по ходу матча. О чем это может говорить?

- Он это делает из-за нервной игры своей команды. И не то начнешь делать. Все отражается на его лице. Это не был спокойный матч, чтобы он мог сидеть и смотреть игру. И вес последние матчи получались такими. Пока мы не видим, чтобы игра команды стабилизировалась. Все идет на тоненького: тяжело и нервно.

- То есть, Станкович не уверен в своей команде?

- Может он и уверен, но футболисты пока не вышли на тот уровень, чтобы он мог спокойно смотреть игру. Тренер всегда старается доверять своим ребятам и быть на их стороне. А сама игра его не убеждает.

- Бонгонда забил первый мяч в игре. Писали, что «Спартак» хочет его продать. Он не нужен команде, как считаете?

- Я пока не вижу, чтобы он был локомотивом команды. Безусловно, это хороший футболист, но пока он не может полностью раскрыться. И с чем это связано, мне трудно судить. Чего-то ему не хватает.

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- В следующем туре будет дерби «Спартак» - ЦСКА. Какой игры ждать от «красно-белых», и по силам ли им соперничать с «армейцами»?

- Спартаковцам по силам обыграть любую команду, если они выйдут полностью заряженными. Им достаточно мастерства, чтобы играть лучше. Но пока по каким-то причинам команда не выходит на свой максимальный уровень. Тренер не может выжать все из своих футболистов. Такие дерби как раз и могут толкнуть команду вперед. Есть возможность проявить себя. Этот матч может стать толчком для команды к лучшей игре. Хотя будет сложно победить, потому что «армейцы» тоже неплохи.

- Для кого победа будет важнее? Для «Спартака», например, с турнирной точки зрения результат крайне принципиален.

- Вы же знаете, какое отношение у команд к такому дерби. Если говорить о турнирной точке зрения, то «красно-белым» победа важнее. Хотя и у ЦСКА не очень хорошая ситуация. «Армейцы» не смогли обыграть «Факел», когда должны были это делать. Так что они тоже недобирают очков. Получается, обе команды подходят к дерби не в оптимальных кондициях. Тем интереснее будет игра.

Елена Григорьевская