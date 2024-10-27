Литвинов — о дерби с ЦСКА: «Самое главное для «Спартака» — победа»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о предстоящем столичном дерби с ЦСКА. Футболист считает, это будет очень интересная игра.
«Понятно, что болельщиков интересует большое количество голов, но для нас самое главное — победа», — цитирует Литвинова «Чемпионат».
По итогам 13 туров «Спартак» находится на шестом месте в чемпионате России. В копилке команды Деяна Станковича 22 зачетных балла.
Встреча 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» пройдет 2 ноября. Начало поединка запланировано на 20:45 по мск.
Стоит сказать, что два последних дерби завершились ничейным результатом.
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