«Химки» и московское «Динамо» ещё раз забили по голу в течение минуты

«Химки» и московское «Динамо» провели результативный первый тайм матча 13-го тура Премьер-лиги. В завершении первой трети поединка команды обменялись голевыми ударами Даниила Фомина и Лукаса Веры. Также перед уходом соперников на 15-минутный перерыв стороны отметились результативными уколами.

Георгий Джикия запустил длинный высокий мяч к чужой штрафной площадке, Антон Заболотный скинул, а Зелимхан Бакаев остановил мяч и с правого полуфланга вкрутил его в область левой девятки под перекладину. В ответ Муми Нгамалё оказался владеющим мячом на правом фланге нападения «Динамо» и выполнил прострельную передачу, а Роберто Фернандес удачно подставил ногу и отправил мяч в левый угол.

2:2 на табло после первых 45 минут. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.