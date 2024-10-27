«Лев»: Агент оценил выступление Николсона за «Спартак»

В воскресенье «Спартак» порадовал своих болельщиков гостевой победой над «Пари НН» со счётом 2:0. Автором одного из голов в составе «красно-белых» стал нападающий Шамар Николсон. Комментарий по поводу выступления своего клиента дал агент Ненад Портега.

«Лев. В моменте с голом повезло, но в жизни ничего не происходит случайно. Старый добрый Шамар вернётся в 2025 году», - цитирует Портегу «Спорт-Экспресс».

Агент также отметил положительное влияние на Николсона со стороны главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Станкович вернул его к жизни. А Шамар, в свою очередь, выкладывается на 100 процентов, когда тренер полностью доверяет ему», - сказал Портега.

«Спартак» на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре команда Деяна Станковича будет играть против ЦСКА на выезде. Дерби Москвы пройдёт в субботу, 2 ноября.