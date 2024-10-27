Мостовой: «Спартак» заслуженно победил «Пари НН»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о победе «красно-белых» над «Пари НН».

Встреча 13-го тура чемпионата России завершилась выездной победой «Спартака» со счетом 2:0.

По мнению Мостового, «Спартак» полностью контролировал игру и заслуженно победил.

— «Спартак» наиграл на победу в матче с «Пари НН». Я изначально говорил, что «красно-белые» должны побежать нижегородцев, которых постоянно восхваляют комментаторы, — цитирует Мостового «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» идет на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 22 балла.

Соперником «Спартака» в рамках следующего тура РПЛ будет ЦСКА. Игра между командами пройдет 2 ноября.