В «Пари НН» оценили работу Ганчаренко

Александр Удальцов, который работает на должности спортивного директора «Пари НН», дал комментарий по поводу работы Виктора Ганчаренко на должности главного тренера команды. По словам Удальцова, уже сейчас наблюдаются положительные сдвиги.

«Работу тренера надо оценивать в длинную. Он только приступил к работе, но уже есть моменты, которые нам нравятся. Команда меняется в лучшую сторону. Дай бог, чтобы изменения продолжились. Позитивное движение точно есть», - цитирует Удальцова «Спорт-Экспресс».

После назначения Виктора Ганчаренко «Пари НН» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) и проиграл «Спартаку» (0:2). На текущий момент команда располагается на десятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

В следующем туре Премьер-лиги «Пари НН» сыграет против «Ахмата» на выезде.