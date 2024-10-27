Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Пари НН» оценили работу Ганчаренко

27 Октября 2024 • 17:16 Комментировать (1)
Пари НН
0:2
Спартак Москва

Александр Удальцов, который работает на должности спортивного директора «Пари НН», дал комментарий по поводу работы Виктора Ганчаренко на должности главного тренера команды. По словам Удальцова, уже сейчас наблюдаются положительные сдвиги.

«Работу тренера надо оценивать в длинную. Он только приступил к работе, но уже есть моменты, которые нам нравятся. Команда меняется в лучшую сторону. Дай бог, чтобы изменения продолжились. Позитивное движение точно есть», - цитирует Удальцова «Спорт-Экспресс».

После назначения Виктора Ганчаренко «Пари НН» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) и проиграл «Спартаку» (0:2). На текущий момент команда располагается на десятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

В следующем туре Премьер-лиги «Пари НН» сыграет против «Ахмата» на выезде.

👍 0
👎 0
💯 1
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Александр Удальцов Виктор Ганчаренко Пари НН ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 27 Октября
18:01
Червиченко: «Станкович – это большая ошибка, даже больше, чем Абаскаль»
17:56
Николсон — о победе над «Пари НН»: «Была тяжёлая игра»
17:55
В «Пари НН» ответили на вопрос о трансферных планах
17:45
Николсон: «Нам нужно чуть больше концентрации, чтобы забивать голы»
17:39
Балахнин: «Станкович не может выжать всё из своих футболистов»
17:23
«Лев»: Агент оценил выступление Николсона за «Спартак»
17:18
Мостовой: «Спартак» заслуженно победил «Пари НН»
17:16
В «Пари НН» оценили работу Ганчаренко 1
17:09
Станкович или Абаскаль: Мостовой рассказал, какой «Спартак» ему нравится больше
17:00
Мор: «Спартак» сыграл рационально и на результат»
16:47
Губерниев с иронией отреагировал на победу «Спартака»
16:30
Сказ о «красно-белой» полузащите: из-за них «Спартак» мог потерять очки в Нижнем Новгороде
16:14
Ошибка Медведева принесла «Спартаку» победу в Нижнем Новгороде
15:49
Бонгонда вывел вперёд «Спартак» в матче с «Пари НН»
15:15
Судья отменил пенальти и показал игроку «Спартака» жёлтую карточку за симуляцию
14:26
Ганчаренко: «Повышенные ожидания от команды перед матчем со «Спартаком»
14:19
Станкович: «У нас есть 23 футболиста, на которых мы рассчитываем»
13:45
«Пари НН» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
13:05
«Спартак» объявил состав на матч РПЛ против «Пари НН»
12:04
Ставка и прогноз на матч Пари НН — Спартак РПЛ — 27 октября 2024
09:00
«Пари НН» – «Спартак»: Возможные стартовые составы от Ганчаренко и Станковича
02:08
Пари НН - Спартак: где смотреть прямую трансляцию онлайн 1
26 Октября
19:07
Смородская объяснила, почему «Спартаку» не нужно возвращать Промеса 1
19:07
«Спартак» ввёл необычный запрет для футболистов, штраф – 1000 евро 1
18:56
Орещук рассказал, в каком случае «Спартак» должен будет уволить Станковича 1
17:30
Ковтун верит в Станковича
17:27
​Гладилин: «Спартаку» будет непросто против Ганчаренко»
17:23
Гладилин ответил, сможет ли Промес заиграть в «Спартаке»
16:52
Игнатов высказался о возможном уходе из «Спартака»
16:28
Колыванов: «Станкович никак не может угадать с составом»
16:19
Сёмин — о Станковиче: «Если происходит отставка, то и спортивный директор должен уйти»
11:37
Актуальная ставка и прогноз на матч Пари НН — Спартак чемпионата России — 27 октября 2024
25 Октября
21:45
«Спартак» хочет продать легионера
21:25
«Спартак» нашёл серьёзное усиление в Португалии 1
21:17
Давыдов не верит в крупную победу «Спартака» над «Пари НН» 1
18:55
Радченко — о возможном уходе Жозе из «Спартака»: Это всё равно какая-то потеря
18:17
Шешуков верит в чемпионство «Спартака»
17:09
Игнатов ответил, может ли «Спартак» бороться за медали текущим составом
16:37
Кечинов: Уход Жозе не станет потерей для «Спартака»
16:24
«Титов и Аленичев могут подхватить «Спартак» — Шикунов 1
15:30
Радченко не удивится, если «Пари НН» отберёт очки у «Спартака»
24 Октября
20:53
Червиченко — о возможной продаже Бонгонды: В «Спартаке» есть более бесполезные игроки
20:42
Камоцци: «Барко и Промес — футболисты разного уровня»
18:28
Рианчо — о Станковиче: «Плохие парни — не всегда хорошие тренеры!»
17:52
Бесплатная ставка и прогноз на матч Пари НН – Спартак чемпионата России – 27 октября 2024
23 Октября
20:32
Риера: «Спартак» действительно связывался со мной»
18:45
Камоцци: «Не уверен, что Николсон поможет «Спартаку» в борьбе за трофеи»
18:30
Гладилин: «Бонгонда не стал таким лидером, как Промес, он не определяющий игрок в «Спартаке»
17:44
Геркус: «Я не вижу проблем с Бонгондой»
17:31
«Спартак» повесил ценник на Бонгонду
16:52
«Спартак» опять не угадал с тренером» — Смородская
15:22
Колыванов: «Не вижу прогресса в игре Бонгонды»
15:07
Игрок «Спартака» Игнатов оценил текущую форму Жозе
14:27
Мостовой не поддерживает трансфер Бонгонды из «Спартака»
21 Октября
22:42
Александр Мостовой объяснил отказ «Спартака»: «Им больно за свой авторитет»
20:59
Игнатов: «Сам не понял, как получил травму на тренировке»
18:49
Пономарёв: «Дайте другого тренера «Спартаку» 2
17:20
Игнатов объяснил, как «Спартаку» отыграть отставание от лидера РПЛ
16:41
Ловчев обратился к Станковичу: «Тренер, вы можете научить их играть коллективно?»
16:36
Стало известно, нужен ли Пиняев «Спартаку» 1
15:53
Мостовой — о стажировке: «Они должны умолять, чтобы я пришёл к ним!» 3
15:41
Давыдов: Не вижу чемпионского потенциала у «Спартака»
15:30
Рязанцев признался, что всегда хотел бы видеть «Спартак» на лидирующих позициях
15:07
Зорин покинет «Спартак» 3
14:59
Ганчаренко готов принять Мостового на стажировку 1
20 Октября
23:46
Самедов назвал свой самый памятный гол в футболке «Спартака»
23:19
Игнатов ещё верит в чемпионство «Спартака» 1
22:49
Стало известно, где пройдут зимние сборы «Спартака»
20:13
Радченко: «Спартак» потерял очень много очков
19:52
Руслан Нигматуллин оценил возможное назначение Тихонова в «Спартак» 5
19:43
Ларин отреагировал на информацию о возможном переходе Зиньковского в «Локомотив»
16:34
Глушаков считает, что «Спартак» ещё не потерял шансы на чемпионство
16:25
Футбольный или хоккейный «Спартак»: Мостовой рассказал, кого больше поддерживает
19 Октября
22:42
Бурлак объяснил, при каком условии возможен обмен Зиньковского на Пиняева
21:47
Игрок «Спартака» Чернов рассказал, когда вернётся к тренировкам
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ингерман
27 Октября 2024 в 17:22
ай 10016.. калхознег нармуль для нижних.. кхе-кхе..
Ответить
Анчелотти объяснил разгромное поражение «Реала» от «Барселоны» Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Анчелотти ответил, что сказал Флику после четвёртого гола «Барселоны» Анчелотти прокомментировал игру Мбаппе в матче с «Барселоной» «Это неправильно»: Тренер «Барселоны» Флик высказался о действиях «Реала» Назван лучший вратарь в мире: Куртуа – второй, Онана – седьмой, Нойер – десятый Стало известно, что Гави сказал Винисиусу во время «эль класико» Холанн перейдёт в «Реал», Мбаппе признали ошибкой, а Гвардиола определился с будущим – в главных слухах недели Ямаль назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» Тренер из Италии согласился возглавить «Манчестер Юнайтед» «Барселона» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Глава «Реала» принял решение по Анчелотти после 0:4 от «Барселоны»
Спортивные новости
Тактаров: «Чимаев был в бою с Уиттакером, как мой кот с мышкой» Тактаров сравнил российского бойца UFC Шару Буллета с Месси Туменов рассказал, когда Чимаев завершит карьеру Корешков: «Не согласен, что Шарабутдин фаворит в бою с Петросяном» Корешков раскрыл преимущество Уиттакера в бою против Чимаева на турнире UFC 306 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Рубин Рубин
1
2
2.34 3.45 2.85
Видео
Окончен
Пари НН Пари НН
Спартак Москва Спартак Москва
0
2
5.60 4.40 1.51
Видео
90 мин
Химки Химки
Динамо Москва Динамо Москва
3
4
5.60 4.40 1.51
Видео
27.10.24 в 19:30
Зенит Зенит
Локомотив Москва Локомотив Москва
1.57 4.20 5.00
Видео
28.10.24 в 18:30
Крылья Советов Крылья Советов
Краснодар Краснодар
3.85 3.65 1.85
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Октября
18:08 · Россия. Премьер-лига
В третий раз за матч «Динамо» Москва и «Химки» обменялись голами
17:56 · Россия. Премьер-лига
Николсон — о победе над «Пари НН»: «Была тяжёлая игра»
17:55 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» ответили на вопрос о трансферных планах
17:49 · Россия. Премьер-лига
Джикия травмировался в матче с «Динамо»
17:46 · Россия. Премьер-лига
Столичное «Динамо» уже ведёт в матче с «Химками»
17:45 · Россия. Премьер-лига
Николсон: «Нам нужно чуть больше концентрации, чтобы забивать голы»
17:36 · Россия. Премьер-лига
Литвинов — о дерби с ЦСКА: «Самое главное для «Спартака» — победа»
17:26 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» выиграл по делу» — Кузьмичёв
17:24 · Россия. Премьер-лига
«Химки» и московское «Динамо» ещё раз забили по голу в течение минуты
17:23 · Россия. Премьер-лига
«Лев»: Агент оценил выступление Николсона за «Спартак»
17:18 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Спартак» заслуженно победил «Пари НН»
17:16 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» оценили работу Ганчаренко 1
17:09 · Россия. Премьер-лига
Станкович или Абаскаль: Мостовой рассказал, какой «Спартак» ему нравится больше
17:06 · Россия. Премьер-лига
Московское «Динамо» и «Химки» обменялись голами в течение двух минут
17:00 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Спартак» сыграл рационально и на результат»
16:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Чайка» успешно съездила в гости к «Алании»
16:47 · Россия. Премьер-лига
Губерниев с иронией отреагировал на победу «Спартака»
16:31 · Россия. Премьер-лига
Сёмин отреагировал на слова Карпина об отставке
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Химки» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:4 1
15:49 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда вывел вперёд «Спартак» в матче с «Пари НН»
15:20 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин – в основе «Динамо» на матч против «Химок»
15:15 · Россия. Премьер-лига
Судья отменил пенальти и показал игроку «Спартака» жёлтую карточку за симуляцию
15:05 · Россия. Премьер-лига
Рахимов - о слухах: «Маленькие собаки всё время лают за спиной» 2
14:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Уфа» дожала «Ротор» в концовке
14:51 · Россия. Премьер-лига
Слишкович: «Очень легко на вратаря всё повесить»
Все новости