Станкович или Абаскаль: Мостовой рассказал, какой «Спартак» ему нравится больше

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой сравнил игру «красно-белых» при Деяне Станковиче и Гильермо Абаскале.

Эксперт признался, что «Спартак» Станковича ему нравится намного больше, чем «Спартак» Абаскаля.

— При чем здесь вообще Абаскаль? Это посторонний человек, о котором нужно было забыть уже давно, — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В 13-м туре чемпионата России «Спартак» одолел на выезде «Пари НН», забив сопернику два безответных мяча. После данной победы команда Станковича осталась на шестой строчке в турнирной таблице, имея в копилке 22 балла.

В следующем туре «Спартак» ждет столичное дерби против ЦСКА.