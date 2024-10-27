Московское «Динамо» и «Химки» обменялись голами в течение двух минут

В 13-м туре Премьер-лиги «Химки» и столичное «Динамо» бьются за очки. На 29-й минуте гости повели в счёте и сразу пропустили в ответ.

Угловой «Динамо» на левом фланге, после подачи Александр Филин сыграл головой, но не вынесли мяч нормально хозяева, Николас Маричаль в итоге скинул Даниилу Фомину, и тот поразил рамку.

Мгновенный ответ от «Химок» - разыграли мяч с центра поля хозяева, последовал заброс вперёд, Антон Заболотный удачно отборолся, и мяч подхватил Лукас Вера, подработал его себе головой и примерно с левого угла вратарской послал мяч в ворота.

1:1 на табло, «Динамо» делит четвертое место с ЦСКА, а «Химки» - 10-е. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.