Мор: «Спартак» сыграл рационально и на результат»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о победе «красно-белых» в выездном матче чемпионата России с «Пари НН».

Игра 13-го тура завершилась со счетом 2:0 в пользу столичного клуба.

Эксперт заявил, что «Спартак» не показал яркого футбола, но именно такая игра и ожидалась, так как при Ганчаренко «Пари НН» дисциплинированно обороняется.

«Два гола «Спартака» — привозы «Пари НН»: сначала вратаря, а потом — ошибка защитника. Но «Спартак» сыграл рационально и на результат», — приводит слова Мора «Чемпионат».

После победы «Спартак» остался на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России, но максимально приблизился к пятерке.