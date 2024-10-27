Губерниев с иронией отреагировал на победу «Спартака»

В воскресенье «Спартак» добился гостевой победы над «Пари НН» в матче тринадцатого тура Российской премьер-лиги. После игры публикацию в своём телеграм-канале сделал авторитетный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев. В его тексте прослеживается ирония.

«Спартаковцы Москвы, которые зря не пустили Сашу Мостового стажироваться в клубе, одержали сегодня победу! Над «Пари НН». И ведь что-то героическое в этом есть… Теперь ждём мощнейшее противостояние «Зенита» с «Локомотивом»! – написал Губерниев.

«Спартак» на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем туре команду Деяна Станковича ждёт столичное дерби против ЦСКА. Команды сразятся в субботу, 2 ноября.