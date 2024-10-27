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Сёмин отреагировал на слова Карпина об отставке

27 Октября 2024 • 16:31 Комментировать

После субботнего поражения от «Ахмата» (2:3) главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признался, что его посещают мысли об отставке. Комментарий на этот счёт дал известный тренер Юрий Сёмин. По словам экс-рулевого «Локомотива», Карпин просто погорячился.

«После поражения просто бывает такое настроение. Не стоит об этом даже ему и думать. Команда его развивается, она находится на достаточно хорошем уровне, но не хватает какого‑то небольшого штришка, чтобы двинуться в лидеры», - цитирует Сёмина «Матч ТВ».

«Ростов» на текущий момент располагается на девятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Следующий матч команда Валерия Карпина проведёт в пятницу, 1 ноября, - против московского «Динамо» на выезде. Игра стартует в 19:00 по московскому времени.  

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