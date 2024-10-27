Сказ о «красно-белой» полузащите: из-за них «Спартак» мог потерять очки в Нижнем Новгороде

Оценки футболистам Деяна Станковича

Трудовая, скрипучая победа. На фарте додавили «Пари НН» московские «спартаковцы», увезя три очка с берегов Волги. Могло ли всё завершиться нулевой ничьей? Легко. Футболисты «Пари НН» даже больше усилий приложили к собственному поражению, чем создали «красно-белые». Из-за кого же царила такая скука?

Давайте же разберёмся, кто плохо сыграл против «Пари НН». «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Деяна Станковича.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 4,0. Довольно спорный (но в то же время явный) кандидат – Мартинс был самым активным и самым заметным игроком «красно-белых», пока находился на поле. Но какой КПД? Нулевой. Станкович тоже проголосовал против Кристофера, заменив его одним из первых.

Мартинс симуляцией заработал жёлтую карточку, хотя мог доиграть эпизод куда полезнее, не реализовал два отличных момента, которые создал ему Угальде.

МАРКИНЬОС – 4,0. Бразилец в отличие от Мартинса ещё и заметен не был. Ни разу не обострил игру, даже продвигающей передачи не придумал. К тому же, Маркиньос был хуже в единоборствах, чаще мяч отдавал.

16 потерь в пассиве бразильца, единоборства он проиграл четыре раза из семи. А ещё Калинский однажды прошёл Маркиньоса на дриблинге.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 4,0. До последних секунд главным претендентом на попадание в анти-рейтинг был Барко, но успел сверкнуть аргентинец за компенсированное время. Тогда выделим тусклый матч другого игрока из центра поля. При таком территориальном преимуществе от них ждёшь сильно больше, конечно.

Данил Пруцев ничего не дал атаке, в обороне проиграл четыре эпизода из пяти, совершил семь потерь при одном отборе и ужасно вырезал длинные передачи – только две из шести достигли адресата.