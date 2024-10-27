Ошибка Медведева принесла «Спартаку» победу в Нижнем Новгороде

«Спартак» и «Пари НН» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 13-го тура РПЛ состоялся 27 октября на стадионе «Нижний Новгород».

Довольно ранний матч в Нижнем Новгороде оказался не первым для воскресенья – игровой день открыли в Оренбурге. А уже после на поле вышли футболисты «Пари НН», посреди недели отправившие «Краснодар» в Путь регионов Кубка России, и «Спартак», в последнее время допускающий немало осечек.

И ход матча против «Пари НН» намекал на новую потерю очков. Очень спокойно действовали обе команды, с небольшим территориальным преимуществом гостей игра была равной. Футболисты Ганчаренко соперник не испугались – добавили плотности, включили прессинг. И спокойно сдерживали «Спартак».

Первый интересный эпизод произошёл по истечении получаса игры, когда Мартинс прилетел на добивание после дальнего удара Пруцева. Красиво нырнул Кристофер над руками голкипера и заработал пенальти. Но лишь на минуту, потому что после просмотра повтора рефери вернулся с вердиктом противоположным – жёлтая карточка за симуляцию. Единственный же толковый момент «Спартак» создал перед самым перерывом.

Бонгонда забросил в штрафную площадь, а Угальде шикарным пасом в касание нашёл Мартинса. Кристофер вывалился на Медведева, но пробил как раз в голкипера. Добивание Барко с острого угла пришлось в сетку с внешней стороны. Самым заметным игроком «Спартака» оставался Мартинс – выскакивал он на угол вратарской, откуда перекинул ворота, ещё и забравшись в офсайд к тому же. Ну а завершилась эпопея Кристофера в середине второго тайма, когда его и Угальде заменили Зобнин с Николсоном.

А через пару минут случился и гол. Сильно «красно-белым» помог Медведев, который под давлением вынес мяч точно на Бонгонда. Тео пробежался вдоль штрафной площади, пару раз убрал под левую и наконец пробил – 0:1. Давление «Спартака» всё-таки сказалось. И оно продолжилось на тех же минимальных скоростях. «Красно-белые» просто набивали процент владения, отодвигая игру от своих ворот.

Но не минимальная победа «Спартака» в Нижнем Новгороде была зафиксирована с финальным свистком. В компенсированное уже время гости разогнали контратаку, Барко отдал на ход разогнавшемуся Николсону, а Шамар пробил в ногу распластавшегося Гоцука, и мяч по дуге залетел за шиворот Медведеву – 0:2. А перед самым финальным свистком Карапузов ещё и заработал прямую красную карточку за удар по ноге Барко.