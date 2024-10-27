Бонгонда вывел вперёд «Спартак» в матче с «Пари НН»

В 13-м туре Премьер-лиги «Спартак» гостит у «Пари НН». На экваторе второго тайма столичная команда повела в счёте.

От своих ворот голкипер нижегородцев Никита Медведев подарил мяч Тео Бонгонде, который сместился справа налево и пробил из пределов штрафной площади, вратарь постарался отразить удар, но мяч всё равно зашёл от его рук в сетку.

При счете 0:1 «Пари НН» остается в одном очке над зоной стыков, а соперник закрепляется на шестой позиции. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.