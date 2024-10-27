Тюкавин – в основе «Динамо» на матч против «Химок»

В воскресенье в одном из матчей Российской премьер-лиги будут играть «Химки» и «Динамо». Главный тренер московской команды Марцел Личка принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Лунёв, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Фомин, Кутицкий, Чавес, Бителло, Тюкавин, Нгамалё, Артур Гомес.

Матч между «Химками» и «Динамо» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

На текущий момент «Динамо» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. В двенадцати турах команда набрала 23 очка.