Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тюкавин – в основе «Динамо» на матч против «Химок»

27 Октября 2024 • 15:20 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
Через 0 ч. 8 мин.

В воскресенье в одном из матчей Российской премьер-лиги будут играть «Химки» и «Динамо». Главный тренер московской команды Марцел Личка принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Лунёв, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Фомин, Кутицкий, Чавес, Бителло, Тюкавин, Нгамалё, Артур Гомес.

Матч между «Химками» и «Динамо» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

На текущий момент «Динамо» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. В двенадцати турах команда набрала 23 очка.

👍 0
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва

Новости по матчу

Сегодня, 27 Октября
15:20
Тюкавин – в основе «Динамо» на матч против «Химок»
02:11
Химки - Динамо Москва: где смотреть прямую трансляцию онлайн
26 Октября
18:42
Терёхин объяснил, в каком случае Маухуб станет играть в «Динамо» вместо Тюкавина
17:13
Силкин выделил главную проблему «Динамо»
11:48
Надёжная ставка и прогноз на матч Химки — Динамо чемпионата России — 27 октября 2024
11:11
Ставка и прогноз на точный счёт матча Химки — Динамо РПЛ — 27 октября 2024
24 Октября
18:06
Актуальная ставка и прогноз на матч Химки – Динамо Москва чемпионата России – 27 октября 2024
23 Октября
19:55
Агент рассказал, может ли зимой Фомин уехать в Европу
18:25
Гранат: У «Динамо» есть шансы на чемпионство
21 Октября
20:12
В «Химках» рассказали о форме Джикии
17:32
Абаев включил Лунёва в список лучших вратарей РПЛ
15:19
В «Химках» отреагировали на информацию о долге перед «Оренбургом» за трансфер Веры
20 Октября
20:23
Глушаков оценил перспективы «Динамо» в РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ХИМКИ ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Анчелотти объяснил разгромное поражение «Реала» от «Барселоны» Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» «Это неправильно»: Тренер «Барселоны» Флик высказался о действиях «Реала» Анчелотти ответил, что сказал Флику после четвёртого гола «Барселоны» Анчелотти прокомментировал игру Мбаппе в матче с «Барселоной» Назван лучший вратарь в мире: Куртуа – второй, Онана – седьмой, Нойер – десятый Холанн перейдёт в «Реал», Мбаппе признали ошибкой, а Гвардиола определился с будущим – в главных слухах недели Стало известно, что Гави сказал Винисиусу во время «эль класико» Ямаль назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» «Барселона» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Тренер из Италии согласился возглавить «Манчестер Юнайтед» «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1
Спортивные новости
Тактаров сравнил российского бойца UFC Шару Буллета с Месси Туменов рассказал, когда Чимаев завершит карьеру Корешков: «Не согласен, что Шарабутдин фаворит в бою с Петросяном» Корешков раскрыл преимущество Уиттакера в бою против Чимаева на турнире UFC 306 Тактаров назвал бой, который будет самым интересным на турнире UFC 306 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Рубин Рубин
1
2
2.34 3.45 2.85
Видео
Окончен
Пари НН Пари НН
Спартак Москва Спартак Москва
0
2
5.60 4.40 1.51
Видео
27.10.24 в 16:30
Химки Химки
Динамо Москва Динамо Москва
5.60 4.40 1.51
Видео
27.10.24 в 19:30
Зенит Зенит
Локомотив Москва Локомотив Москва
1.57 4.20 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Октября
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Химки» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
15:49 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда вывел вперёд «Спартак» в матче с «Пари НН»
15:20 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин – в основе «Динамо» на матч против «Химок»
15:15 · Россия. Премьер-лига
Судья отменил пенальти и показал игроку «Спартака» жёлтую карточку за симуляцию
15:05 · Россия. Премьер-лига
Рахимов - о слухах: «Маленькие собаки всё время лают за спиной» 1
14:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Уфа» дожала «Ротор» в концовке
14:51 · Россия. Премьер-лига
Слишкович: «Очень легко на вратаря всё повесить»
14:34 · Россия. Премьер-лига
Ходжа: «Футболисты на поле не сдавались и бились до конца, отдавались на 100%»
14:29 · Россия. Премьер-лига
Роша сможет сыграть в дерби со «Спартаком»
14:26 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Повышенные ожидания от команды перед матчем со «Спартаком»
14:22 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв назвал причину, по которой «Локомотив» не смог бы купить Соболева
14:19 · Россия. Премьер-лига
Станкович: «У нас есть 23 футболиста, на которых мы рассчитываем»
14:16 · Россия. Премьер-лига
Прервана серия Слишковича без поражений в РПЛ
14:04 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» не побеждал в 12 последних матчах РПЛ
13:59 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал точный счёт матча «Крылья Советов» - «Краснодар» 1
13:52 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Оренбурга» подарил «Рубину» гол и, возможно, победу
13:51 · Россия. Премьер-лига
Семшов дал прогноз на голы в матче «Зенит» - «Локомотив» 1
13:45 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
13:42 · Россия. Премьер-лига
Тетрадзе: «Химки» сделают всё, чтобы забрать очки у «Динамо»
13:38 · Россия. Премьер-лига
В РФС готовы сделать предложение Клоппу
13:20 · Россия. Премьер-лига
Гранат рассказал, какого результата ждёт в матче «Химки» - «Динамо» 1
13:13 · Россия. Премьер-лига
Ходжа сравнял счёт в матче «Оренбург» - «Рубин»
13:13 · Россия. Премьер-лига
Адиев высказался о работе Станковича в «Спартаке»
13:05 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» объявил состав на матч РПЛ против «Пари НН»
12:59 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Локомотив» способен создать немало хлопот команде Семака»
Все новости