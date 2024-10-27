Судья отменил пенальти и показал игроку «Спартака» жёлтую карточку за симуляцию

В воскресенье в Российской премьер-лиге проходит матч между «Пари НН» и «Спартаком». На исходе получаса игрового времени арбитр Владимир Москалёв дал свисток и назначил пенальти в пользу гостей. Судья посчитал, что вратарь Никита Медведев нарушил правила против Кристофера Мартинса.

Москалёв услышал подсказку от ВАР и отправился к монитору, чтобы самому посмотреть повтор. В итоге пенальти был отменён, а Мартинс получил от рефери жёлтую карточку за симуляцию.

Следить за матчем между «Пари НН» и «Спартаком» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult. После первого тайма на табло горит счёт 0:0.