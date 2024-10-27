Рахимов - о слухах: «Маленькие собаки всё время лают за спиной»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Оренбургом».

- Как вы так умеете? Это не первый матч, когда вы волевым образом набираете очки.

- Наверное, не ко мне вопрос, а к команде, потому что это они на поле. Они решают эти моменты. Если мы возьмем по первому тайму, то было давление на наши ворота, очень много стандартов, где мы поздно реагировали на ситуацию, мы пропустили гол в общем-то с нулевого угла. Это, наверное, один такой момент, который можно было назвать голевым, и мы пропустили в первом тайме. Но мы чуть низко играли во фланговых зонах, сделали поправки и поднялись выше. Во втором тайме стали играть более агрессивно и очень много мячей стал перехватывать, все подборы были за нами, большинство из них было за нами. Мы стали где-то и в середине держать этот мяч, очень быстро вертикально переходить в атаку. Помимо этих двух голов до этого момента стопроцентный момент не реализовал Чумич еще. Я считаю, что команда - молодцы, они очень хорошо перестроились и добились этой победы. Это говорит о том, что есть внутренний дух и характер.

- Хочу уточнить, вы лично позвали Олега Иванова из зоны разминки и готовили его на замену. О чем говорили, какие задачи перед ним ставили?

- Мы знаем его возможности и его уровень технической оснащенности. Знаем, что может быть достаточно много стандартов и у наших, и у чужих ворот. Он хорошо играет головой, его задача была здесь сохранить многие мячи, найти вертикальную игру на игроков атаки и, естественно, помочь при стандартах. Говорить о том, что он справился, я думаю, не стоит. Он вышел и просто усилил нашу игру.

- Как выглядит победа у тренера, волевая, в гостях? Как вы празднуете?

- Я не праздную. Жизнь продолжается, матч закончился. Завтра новый день. Наверное, можно попраздновать. Кто-то празднует, а кому-то плохо от этого. Это же всегда в футболе так.

- Насколько результат этой игры был важен лично для вас?

- Для меня важен любой матч и результат любого матча. Если вы о том, что говорят и пишут… вы же знаете, маленькие собаки всё время лают за спиной, волки смотря в лицо.