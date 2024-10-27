Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рахимов - о слухах: «Маленькие собаки всё время лают за спиной»

27 Октября 2024 • 15:05 Комментировать (1)
Оренбург
1:2
Рубин

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Оренбургом».

- Как вы так умеете? Это не первый матч, когда вы волевым образом набираете очки.

- Наверное, не ко мне вопрос, а к команде, потому что это они на поле. Они решают эти моменты. Если мы возьмем по первому тайму, то было давление на наши ворота, очень много стандартов, где мы поздно реагировали на ситуацию, мы пропустили гол в общем-то с нулевого угла. Это, наверное, один такой момент, который можно было назвать голевым, и мы пропустили в первом тайме. Но мы чуть низко играли во фланговых зонах, сделали поправки и поднялись выше. Во втором тайме стали играть более агрессивно и очень много мячей стал перехватывать, все подборы были за нами, большинство из них было за нами. Мы стали где-то и в середине держать этот мяч, очень быстро вертикально переходить в атаку. Помимо этих двух голов до этого момента стопроцентный момент не реализовал Чумич еще. Я считаю, что команда - молодцы, они очень хорошо перестроились и добились этой победы. Это говорит о том, что есть внутренний дух и характер.

- Хочу уточнить, вы лично позвали Олега Иванова из зоны разминки и готовили его на замену. О чем говорили, какие задачи перед ним ставили?

- Мы знаем его возможности и его уровень технической оснащенности. Знаем, что может быть достаточно много стандартов и у наших, и у чужих ворот. Он хорошо играет головой, его задача была здесь сохранить многие мячи, найти вертикальную игру на игроков атаки и, естественно, помочь при стандартах. Говорить о том, что он справился, я думаю, не стоит. Он вышел и просто усилил нашу игру.

- Как выглядит победа у тренера, волевая, в гостях? Как вы празднуете?

- Я не праздную. Жизнь продолжается, матч закончился. Завтра новый день. Наверное, можно попраздновать. Кто-то празднует, а кому-то плохо от этого. Это же всегда в футболе так.

- Насколько результат этой игры был важен лично для вас?

- Для меня важен любой матч и результат любого матча. Если вы о том, что говорят и пишут… вы же знаете, маленькие собаки всё время лают за спиной, волки смотря в лицо.

👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов

Новости по матчу

Сегодня, 27 Октября
14:51
Слишкович: «Очень легко на вратаря всё повесить»
14:34
Ходжа: «Футболисты на поле не сдавались и бились до конца, отдавались на 100%»
14:16
Прервана серия Слишковича без поражений в РПЛ
14:13
Кто в Оренбурге помогал Рахимову избежать отставки, а кто – нет 1
14:04
«Оренбург» не побеждал в 12 последних матчах РПЛ
13:55
Москвичёв помог казанцам: «Рубин» проявил волю и нанёс первое поражение «Оренбургу» Слишковича
13:52
Голкипер «Оренбурга» подарил «Рубину» гол и, возможно, победу
13:13
Ходжа сравнял счёт в матче «Оренбург» - «Рубин»
12:34
Сахархизан открыл счёт в матче «Оренбург» - «Рубин»
11:30
«Оренбург» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
02:01
Оренбург - Рубин: где смотреть прямую трансляцию онлайн
26 Октября
19:14
Федотов осенью отказал двум клубам РПЛ
11:26
Актуальная ставка и прогноз на матч Оренбург — Рубин чемпионата России — 27 октября 2024
25 Октября
22:18
Ставка и прогноз на точный счёт матча Оренбург — Рубин РПЛ — 27 октября 2024
16:51
Булыкин отреагировал на возможную тренерскую перестановку в «Рубине» 1
24 Октября
17:09
Ставка и прогноз на матч Оренбург – Рубин чемпионата России – 27 октября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ингерман
27 Октября 2024 в 15:13
ай харашо сказав.. хе..
Ответить
Анчелотти объяснил разгромное поражение «Реала» от «Барселоны» Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Анчелотти ответил, что сказал Флику после четвёртого гола «Барселоны» «Это неправильно»: Тренер «Барселоны» Флик высказался о действиях «Реала» Анчелотти прокомментировал игру Мбаппе в матче с «Барселоной» Назван лучший вратарь в мире: Куртуа – второй, Онана – седьмой, Нойер – десятый Стало известно, что Гави сказал Винисиусу во время «эль класико» Холанн перейдёт в «Реал», Мбаппе признали ошибкой, а Гвардиола определился с будущим – в главных слухах недели Ямаль назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» «Барселона» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Тренер из Италии согласился возглавить «Манчестер Юнайтед» «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1
Спортивные новости
Тактаров: «Чимаев был в бою с Уиттакером, как мой кот с мышкой» Тактаров сравнил российского бойца UFC Шару Буллета с Месси Туменов рассказал, когда Чимаев завершит карьеру Корешков: «Не согласен, что Шарабутдин фаворит в бою с Петросяном» Корешков раскрыл преимущество Уиттакера в бою против Чимаева на турнире UFC 306 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Рубин Рубин
1
2
2.34 3.45 2.85
Видео
Окончен
Пари НН Пари НН
Спартак Москва Спартак Москва
0
2
5.60 4.40 1.51
Видео
27.10.24 в 16:30
Химки Химки
Динамо Москва Динамо Москва
5.60 4.40 1.51
Видео
27.10.24 в 19:30
Зенит Зенит
Локомотив Москва Локомотив Москва
1.57 4.20 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Октября
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Химки» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
15:49 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда вывел вперёд «Спартак» в матче с «Пари НН»
15:20 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин – в основе «Динамо» на матч против «Химок»
15:15 · Россия. Премьер-лига
Судья отменил пенальти и показал игроку «Спартака» жёлтую карточку за симуляцию
15:05 · Россия. Премьер-лига
Рахимов - о слухах: «Маленькие собаки всё время лают за спиной» 1
14:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Уфа» дожала «Ротор» в концовке
14:51 · Россия. Премьер-лига
Слишкович: «Очень легко на вратаря всё повесить»
14:34 · Россия. Премьер-лига
Ходжа: «Футболисты на поле не сдавались и бились до конца, отдавались на 100%»
14:29 · Россия. Премьер-лига
Роша сможет сыграть в дерби со «Спартаком»
14:26 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Повышенные ожидания от команды перед матчем со «Спартаком»
14:22 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв назвал причину, по которой «Локомотив» не смог бы купить Соболева
14:19 · Россия. Премьер-лига
Станкович: «У нас есть 23 футболиста, на которых мы рассчитываем»
14:16 · Россия. Премьер-лига
Прервана серия Слишковича без поражений в РПЛ
14:04 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» не побеждал в 12 последних матчах РПЛ
13:59 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал точный счёт матча «Крылья Советов» - «Краснодар» 1
13:52 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Оренбурга» подарил «Рубину» гол и, возможно, победу
13:51 · Россия. Премьер-лига
Семшов дал прогноз на голы в матче «Зенит» - «Локомотив» 1
13:45 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
13:42 · Россия. Премьер-лига
Тетрадзе: «Химки» сделают всё, чтобы забрать очки у «Динамо»
13:38 · Россия. Премьер-лига
В РФС готовы сделать предложение Клоппу
13:20 · Россия. Премьер-лига
Гранат рассказал, какого результата ждёт в матче «Химки» - «Динамо» 1
13:13 · Россия. Премьер-лига
Ходжа сравнял счёт в матче «Оренбург» - «Рубин»
13:13 · Россия. Премьер-лига
Адиев высказался о работе Станковича в «Спартаке»
13:05 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» объявил состав на матч РПЛ против «Пари НН»
12:59 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Локомотив» способен создать немало хлопот команде Семака»
Все новости