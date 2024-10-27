Слишкович: «Очень легко на вратаря всё повесить»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Рубином».

- Поражение от «Рубина», такое - трагедия?

- Не трагедия. Никогда в футболе не может быть трагедий. Трагедия - это другие вещи. Это спорт. Бывает, мое мнение, что незаслуженное поражение, особенно первый тайм очень хорошо сыграли, ничего нам «Рубин» не создал. У нас было несколько очень хороших моментов, чтобы забить второй. К сожалению, не получилось. Второй тайм - может быть, очень рано пропустили, потеряли игрока очень легко. К сожалению, это больше психологический момент команды, которая знает, что в таблице стоит не очень хорошо. Бывают моменты, когда команда может испугаться победы. Договор не был - пойти назад. Мы хотели продолжать. Соперник нам забил два гола и одна опасная контратака - это все, что «Рубин» сегодня создал. Мое мнение - нечестное поражение, но это футбол. Иногда играешь хорошо и не получаешь очки, иногда бывает, что не играешь хорошо, а получаешь. Так что нам надо готовиться к следующему матчу в «Краснодаре» и попробовать там выиграть.

- Москвичёв ошибся? Как поддержать футболиста?

- Нет, не ошибся. Он хотел самого лучшего, к сожалению, не получилось так, как он хотел. Нас «Рубин» наказал в этом моменте, но это бывает. Очень легко на вратаря всё повесить. Он допускает ошибки, как и любой игрок на поле. Обычно ошибки защитника и вратаря очень видны. Он ничего не сделал плохого, хотел самого лучше. И он продолжает работу нормально, должен забыть это. В его карьере будет еще 100 таких ошибок. Это футбол, это жизнь. Надо работать над своими ошибками, идем дальше.

- Вам досталась команда в незавидном турнирном положении. Сейчас она там же.

- Она не была первой в таблице, когда я пришел. Так что мы знали, что тяжелый момент, конечно. Нам надо исправиться и попробовать всё сделать, чтобы из такого момента выйти и начинать брать очки и побеждать.